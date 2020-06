La piazza dedicata agli eroi della sanità. Il sindaco: «Ora tocca agli altri Comuni»

AGNA - Piazza Eroi della Sanità: un'iniziativa partita dal paese della Bassa e che ora si sta diffondendo in molti Comuni italiani. Durante la Fase 2 dell'epidemia da Covid-19, la giunta guidata da Gianluca Piva, nel mese di maggio ,ha deliberato, prima in Italia, l'intitolazione di una delle piazze principali del paese agli Eroi della Sanità. Quest'iniziativa, con il supporto del deputato e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, è destinata ad essere replicata in molte altre realtà a livello nazionale. «Il nostro ha voluto essere un gesto di profonda gratitudine verso tutto il personale sanitario - spiega Piva per l'elevato livello di professionalità e per il fraterno spirito di sacrificio dimostrato. Desideriamo sia un modo per ricordare e tramandare alle future generazioni l'impegno e la dedizione di questi eroi silenziosi».

IL MERCATO DOMENICALE

La piazza scelta è quella di fronte alla caserma dei Carabinieri e, soprattutto, quella che ospita il grande mercato domenicale, sempre affollato da padovani, ma anche da veneziani e rodigini. «La scelta di una piazza così centrale indica quanto importante sia questa decisione - sottolinea De Carlo sono convinto che sia un doveroso segnale di riconoscenza verso chi ha messo a repentaglio la propria salute, purtroppo spesso anche perdendo la vita, per difendere quella di tutti noi. Molte altre realtà ora vogliono seguire questa decisione, e grazie all'aiuto dei nostri consiglieri regionali, comunali e dei tanti amministratori locali di Fratelli d'Italia la proporremo con forza in Veneto. Spiace solo che a Belluno, dove la proposta del nostro consigliere Raffaele Addamiano è stata discussa e bocciata nello scorso consiglio comunale, qualcuno non abbia capito l'importanza di questo gesto. Noi comunque continueremo a spingere questa iniziativa, perché dobbiamo dare il giusto riconoscimento a chi ha dato letteralmente tutto per il proprio lavoro, con azioni e iniziative veramente vicine all'eroismo».

Manforte alla proposta del sindaco Gianluca Piva, arriva anche dalla Regione: «Siamo lieti di constatare che anche i nostri alleati abbiano aderito all'iniziativa, partita da Fratelli d'Italia, di intitolare una via o una piazza agli Eroi della Sanità, impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus, in un Comune del padovano», affermano in una nota i Consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Andrea Bassi, Stefano Casali, Elena Donazzan, Joe Formaggio e Massimo Giorgetti. Nella nota uscita dal gruppo consiliare regionale della formazione che fa capo a Giorgia Meloni si ricorda appunto che «Il 22 maggio il sindaco di Fratelli d'Italia, Gianluca Piva, insieme alla sua giunta, con una delibera, hanno intitolato una piazza del Comune di Agna ai nostri eroi, un'iniziativa che li ha visti primi in Italia. Si tratta di un segnale importante e di un gesto di gratitudine e di riconoscimento per chi non si è mai tirato indietro di fronte all'emergenza sanitaria che il nostro Paese si è trovato ad affrontare nei mesi scorsi e che ancora oggi porta gravi conseguenze sociali ed economiche».

«Auspichiamo che queste iniziative siano solo le prime di una lunga serie - concludono i consiglieri - e che vengano presto condivise da tutti i Comuni del Veneto, perché l'operato dei nostri angeli in corsia resti nella memoria di tutti». Intanto l'amministrazione Piva, dopo la delibera dello scorso mese di maggio, si prepara alla cerimonia di intitolazione della piazza antistante la caserma dei carabinieri agli Eroi della Sanità, quando le condizioni della pandemia in corso consentiranno di poter svolgere una manifestazione pubblica.