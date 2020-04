Dai ristoratori 2.000 pasti nel weekend pasquale per bisognosi e operatori in prima linea #PadovaNonSiFerma

PADOVA - Duemila pasti distribuiti nei tre giorni del fine settimana di Pasqua. Settanta persone coinvolte, tra cui quattro chef. Tutto per realizzare e consegnare, gratuitamente, una serie di pranzi pasquali sabato, domenica e lunedì, a chi è in difficoltà ed abitualmente si rivolge alla Caritas e chi invece è al lavoro per fronteggiare l'emergenza Coronavirus a Padova. È il nuovo capitolo della serie di iniziative che da oltre un mese sono messe in campo in modo spontaneo dagli imprenditori del mondo della ristorazione che si riconoscono nel gruppo #PadovaNonSiFerma.



Una sessantina di titolari di bar, ristoranti, enoteche, pasticcerie e panetterie che nel giro di sei settimane di impegno hanno già supporato gli operatori degli ospedali Covid della Regione con oltre 4000 pasti consegnati con tutte le norme di sicurezza previste dalla legge e a con tutta la professionalità di cui cuochi e pasticceri aderenti alla staffetta culinaria e benefica sono capaci per mestiere.