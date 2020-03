PADOVA – Aumentano di 121 unità i positivi al tampone in provincia, rispetto alla giornata di ieri, 20 marzo, secondo i dati dell’Azienda Zero della Regione di questa mattina. Nel Padovano i dati di stamane, 21 marzo, parlano di 1072 tamponi positivi, cioè un +121 rispetto alle 17 del pomeriggio di ieri. Nel cluster dei domiciliati a Vo’ restano invece 83, senza variazioni. Erano 2669 poi, ieri sera, i soggetti in isolamento domiciliare perché positivi o aventi avuto contatti con positivi.



Per quanto riguarda i complessi ospedalieri, i pazienti in area critica all’azienda ospedaliera Università di Padova sono 84 (+2) e in terapia intensiva rimangono 31. Dal 21 febbraio i dimessi complessivi sono 59, otto i decessi (uno più di ieri).



Gli stessi dati riguardanti gli altri ospedali: per Schiavonia 104 pazienti in area non critica (-4), stabili 19 in terapia intensiva; per Piove di Sacco restano solo due pazienti in terapia intensiva e 1 decesso dal 21 febbraio ad oggi; per Cittadella infine scendono a 5 i ricoverati in area non critica (tre in meno), non ce ne sono in terapia intensiva e restano 5 i dimessi complessivi, così come restano due i decessi dal 21/2.

