PADOVA - Iniziata la distribuzione delle mascherine "non ospedaliere" con il logo della Regione del Veneto, presentate dal governatore Zaia alcuni giorni fa e realizzata da Grafica Veneta, che intanto ne dona 2 milioni alla Regione. Con punto di avvio e smistamento il centro di stoccaggio della Protezione civile di Padova, le mascherine hanno cominciato a partire alla volta delle amministrazioni provinciali venete, per contribuire a fronteggiare l'emergenza coronavirus.



La Regione del Veneto ha dato indicazione di distribuirle ai Comuni in proporzione ai cittadini residenti. Sono circa 570 mila le mascherine protettive non ospedaliere in partenza. Domani ne saranno consegnate altre 400 mila.



Ecco il dettaglio delle consegne: a Belluno 24 mila; a Padova 103 mila; a Rovigo 27.100; a Treviso 98.800; a Venezia 95.500; a Verona 101.500; a Vicenza - 96.700. Le mascherine prodotte da Grafica Veneta sono in tessuto non tessuto, non hanno cordoncini ma dei tagli laterali per agganciarle alle orecchie, riportano il logo della Regione e quello dell'azienda produttrice. Ultimo aggiornamento: 15:18