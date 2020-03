VILLA DEL CONTE – Molte le aziende venete che si muovono per dare una mano nella “guerra” contro il Covid-19 che sta mettendo in ginocchio il Paese. Tra queste anche la Lago spa di Villa del Conte, nell'Alta Padovana, azienda attiva nell’arredamento e nel design, tipica società familiare veneta che ha deciso di mettere in atto alcune misure concrete a favore della sanità veneta e dei propri dipendenti incassando anche il grazie del governatore Luca Zaia, che ha spiegato: «E’ la dimostrazione di un’impresa vicina al territorio e alla sua gente. Sarà un contributo utile ad attivare ancora rianimazioni e a salvare vite umane».



La Lago spa, che vede nella conduzione aziendale tre dei 10 fratelli, cioè Daniele (il più giovane), Rosanna e Franco, per supportare la Regione, prima ha contribuito alla raccolta fondi indetta da Assindustria di Treviso e Padova, che in 48 ore ha superato gli 800 mila euro, e ora ha scelto di donare 50mila euro per l’acquisto di tre ventilatori meccanici destinati ai reparti di terapia intensiva e rianimazione degli ospedali veneti.

L’attenzione è poi stata riservata ai dipendenti della Lago che potranno usufruire, come si legge in una nota aziendale, di un’assicurazione sanitaria specifica in caso di diagnosi positiva al Covid-19. Oltre a un indennizzo economico, l’assicurazione prevede anche la copertura di eventuali trasporti dall’ospedale alla propria abitazione, di follow up sanitario a seguito del ricovero e di supporto per la gestione domestica e dei figli.



La Lago spa, 40 milioni di fatturato nel 2019 e circa 200 dipendenti, è ferma a causa dell’emergenza coronavirus. «Una settimana fa abbiamo chiuso l’azienda per tutelare innanzitutto la salute di tutti i lavoratori – spiega Daniele Lago, 48 anni, Ceo e “head of design” –. Dopo sette giorni la situazione rimane molto seria e perciò abbiamo deciso di rispondere all’esigenza della Regione, in m odo da consentire ai pazienti ricoverati in terapia intensiva di respirare. È il momento in cui dobbiamo metterci l’anima, restando a casa, uniti, per uscirne più forti e consapevoli di prima».

La Lago, fondata dalla famiglia vari decenni fa, attiva nella produzione artigianale di mobili tipici dell’area veneta, ha visto poi una svolta innovativa nel 2006, con l’arrivo alla guida di Daniele che ha puntato molto sul design, dedicando la produzione a tutti gli ambienti della casa, proponendo nuove visioni e modelli dell’abitare. La forza aziendale è un “motore digitale” che conta, ad esempio, su facebook, su un milione di follower; la forza distributiva invece, in omaggio alle antiche origini di falegnameria, è costituita da una rete di 400 negozi sparsi in Italia, Europa, Asia, Oceania e America, alcuni monomarca e altri multimarca, da Parigi (direttamente gestito, in boulevard Saint Germain) a Londra e Berlino, da Roma Firenze e Milano a Sydney, da Shenzen e Hong Kong ai centri del Veneto: qui da decenni si realizza il contatto diretto con i clienti, che rappresenta il core business aziendale. Nel frattempo Lago sta sviluppando il contract verso investitori immobiliari, alberghieri e del direzionale.





Ultimo aggiornamento: 19:28

