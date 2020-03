Ruba le mascherine dalle cassette postali, il sindaco: «So chi è, sarà punito»

SAN GIORGIO IN BOSCO - «E' un gesto deplorevole, da condannare fermamente: non la considero affatto una bravata». E' adirato e duro il sindaco di San Giorgio in Bosco, Nicola Pettenuzzo, che da un video messaggio su Facebook promette una presa di posizione severa nei confronti di chi si è indebitamente appropriato delle mascherine degli altri condòmini, distribuite porta a porta dai volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa, inserendole nelle cassette postali divise per nucleo familiare.



«Sappiamo chi è stato - sentenzia il primo cittadino - perché ci sono testimoni oculari degli appartamenti di fronte che ci hanno fatto questa segnalazione in Comune e, come ho annunciato sui social, appena mi sarà possibile, passata l'emergenza, lo chiamerò in ufficio da me con le forze dell'ordine presenti e gli chiederò conto di questo atto vergognoso e inqualificabile. Nel frattempo l'autore di questa azione ignobile si faccia un esame di coscienza, perché in questo momento difficile e delicato i furbi non ci servono affatto. Abbiamo invece bisogno di persone coscienziose che si mettano a disposizione di altre persone, se ci definiamo davvero una comunità».



Il video messaggio Facebook del sindaco Pettenuzzo è stato molto condiviso e commentato dai cittadini: c'è addirittura chi propone di affiggere un manifesto in piazza con il nome di chi ha sottratto le mascherine destinate ad altri, affinché questa vergogna divenga di dominio pubblico. «È stato apprezzatissimo il mio video - riferisce il sindaco Pettenuzzo -, ho ricevuto molti attestati di stima e telefonate di indignazione da parte dei concittadini». Frattanto, i volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa incaricati della distribuzione, stanno completando il giro della consegna delle mascherine agli oltre 6 mila abitanti del capoluogo e delle frazioni di San Giorgio in Bosco.



E' stato appunto nella giornata di mercoledì che i residenti di un intero condominio hanno avvertito il Comune di non aver trovato il loro pacchettino nella cassetta postale. E immediatamente sono fioccate anche le telefonate di chi aveva visto un tale fare incetta di tutte. «Un gesto deplorevole - stigmatizza il primo cittadino - che non trovo neanche le parole per descrivere. Ho pertanto prontamente incaricato i volontari di andarle a riportare agli interessati, com'era doveroso fare. Poi mi sono sentito in dovere di pubblicare quel video messaggio per un forte richiamo alla solidarietà e al senso civico, perché non posso permettere che nel mio Comune accadano episodi del genere. Ma anche per far capire al furbetto in questione che non siamo stupidi, che le cose le sappiamo anche noi, che siamo attenti a tutto e che ogni anomalia ci viene riportata. Non posso permettere che in un momento così critico vi sia chi approfitta dei più deboli. Per questo - conclude Pettenuzzo - come amministrazione comunale, abbiamo disposto in anticipo che il furgone della protezione civile passasse per ogni quartiere e lottizzazione con il messaggio audio registrato avvisando della consegna delle mascherine, affinché nessuna persona non autorizzata possa intrufolarsi o lo sconsiderato di turno trovi terreno fertile in queste condizioni, perché la paura e il fatto di essere a casa da soli, com'è nella condizione di tanti anziani, possono trarre in inganno facilmente». Ultimo aggiornamento: 19:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA