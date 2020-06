CAMPOSAMPIERO Altri due decessi Covid all'ospedale di Camposampiero. Qualche settimana fa sono morti un uomo di 78 anni di Camposampiero e un altro di 84 anni che abitava ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche. L'informazione dei decessi da parte di azienda Zero dell'ulss 6 Euganea è avvenuta solo ieri, in quanto i nomi delle persone scomparse non erano stati inseriti nel report giornaliero di allora.



LE STORIE

Una storia particolare riguarda la vittima del Covid 19 di Arsego, Rino Sofia, 84 anni, da anni vedovo e molto conosciuto in paese.

Rino è morto qualche settimana dopo la scomparsa del fratello Romeo, sempre per il Coronavirus. A differenza del 91enne fratello che abitava sempre ad Arsego, spirato all'ospedale di Schiavonia, Rino si è spento nel nosocomio di Camposampiero intitolato a Pietro Cosma. Entrambi erano stati colpiti dal virus: quando il fratello maggiore, a fine aprile, era venuto a mancare lasciando sola la moglie Pierina, ex infermiera, molto conosciuta in paese per la grande generosità e disponibilità nell'aiutare i concittadini nell'effettuare delle inoculazioni di farmaci a domicilio, Rino era ugualmente ricoverato all'ospedale di Schiavonia a causa di problematiche inerenti al Coronavirus. Anzi, Rino già da fine marzo aveva manifestato i sintomi della malattia ed era stato ricoverato all'ospedale per evitare ulteriori contagi e per monitorare la sua situazione clinica. Da quanto si è appreso in paese, l'uomo era guarito dal virus, ma le conseguenze del Covid non gli hanno dato scampo.

LE TESTIMONIANZE

A ricordarlo con affetto e stima una sua vicina di casa, l'ex sindaco di san Giorgio delle Pertiche, Rina Bellotto. «Rino viveva da tempo da solo vicino a casa mia, davanti all'ex discoteca alla Capannina ad Arsego - lo ricorda - Ultimamente era in grandi difficoltà con varie patologie che lo tormentavano. Conosciutissimo in paese, ha giocato con la squadra locale dell'Ardisci e Spera, di cui è stato anche il presidente. Rino all'inizio della sua carriera lavorativa produceva pezzi utilizzati nel mondo dell'edilizia, poi si é trasformato in un venditore commerciale dello stesso materiale per le imprese edili». Con la scomparsa dei due fratelli Sofia, salgono a quattro le vittime del Coronavirus a San Giorgio. Il sindaco pertichese Daniele Canella, ieri sera impegnato nella seduta di consiglio comunale, ha commentato la notizia della morte di Rino: «Purtroppo il conto dei morti di questa terribile epidemia non si è ancora definitivamente fermato- ha detto Canella- In silenzio ci uniamo ai familiari e preghiamo Dio che l'emergenza passi presto».

L'ALTRO MORTO

A Camposampiero le vittime sarebbero al momento due: dopo Ferdinando Trivellato di Rustega. Alla casa di riposo Anna Moretti Bonora la situazione da settimane è tornata alla normalità con ormai tutti i pazienti e i collaboratori guariti dal virus. Lo stesso discorso vale per i frati dei Santuari Antoniani che avevano registrato il contagio di tre fratelli e due dipendenti della casa di spiritualità. Per la prima cittadina di Camposampiero la situazione è fluida e assolutamente sotto controllo. Ora l'attenzione, semmai, è rivolta alla ripartenza del settore economico: «In effetti la ripresa non è per nulla semplice - afferma Katia Maccarrone - Per questo assieme all'amministrazione comunale stiamo cercando di rivitalizzare il centro della città con la pedonalizzazione delle piazze, tre sere alla settimana, dal giovedì al sabato, concedendo gratuitamente i plateatici per consentire ai bar e ristoranti di ovviare alle restrizioni imposte dal coronavirus. Non solo. Abbiamo chiesto allo Stato di prorogare i tempi per il pagamento delle tasse che scadono in questi mesi e siamo andati incontro ai genitori dei bambini che frequentano la scuola materna sia come contenimento della retta sia come modalità di pagamento».

