Coronavirus, stop del servizio agli agenti carcerari e delle visite nelle zone colpite

IN VENETO - Esonero dal servizio, fino a nuove disposizioni, per «tutti gli operatori penitenziari residenti o comunque dimoranti nei Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano». Lo ha disposto il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in seguito all'emergenza Coronavirus. Divieto di accedere agli istituti penitenziari anche per il personale esterno, gli insegnanti, i volontari e i familiari di detenuti che provengano da quei Comuni. Sospese, inoltre, con effetto immediato e fino a nuova disposizione, «le traduzioni dei detenuti verso e dagli istituti penitenziari rientranti nella competenza dei Provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze». © RIPRODUZIONE RISERVATA