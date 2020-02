Coronavirus, voci sulla chiusura del Santo. Il rettore:«Aspettiamo le decisioni di Zaia»

PADOVA - Non solo Carnevale: a Padova si sta studiando di chiudere ai pellegrini anche la Basilica del Santo (e si valuta il provvedimento anche per altri grandi luoghi di culto come la Basilica di San Marco). Il rettore padre Oliviero Svanera, sentito dal Gazzettino ha dichiarato: «Anch'io ho sentito paventare tale possibilità, siamo in attesa e ci atterremo alle decisioni della Regione Veneto».



Il sindaco Sergio Giordani aveva già deciso di annullare la festa di Carnevale prevista in Prato della Valle oggi, domenica 23 febbraio, per non favorire la diffusione del Coronavirus che ha proprio in provincia di Padova il suo focolaio principale a livello veneto. Oggi la decisione per il luogo di Culto dedicato a Sant'Antonio.



Comunicato del sindaco

“Tutte le autorità competenti sono incessantemente al lavoro e quindi premetto e ribadisco anzitutto l’appello alla cittadinanza a non farsi cogliere dal panico bensì di attenersi alle semplici regole preventive che ci giungono dall’unità di crisi regionale e che già da oggi come Amministrazione Comunale di Padova stiamo diffondendo in varie forme per garantirne la massima conoscenza”.



“Ciò detto, poiché nelle linee guida diramate oggi dalla Regine Veneto, tra gli altri punti, l’ultimo recita “Qualora non necessario, evitare luoghi chiusi e di aggregazione” ho ritenuto per prudenza di disporre il rinvio della manifestazione di carnevale prevista per la giornata di domenica 23 febbraio in Prato della Valle, che ogni anno raduna decine di migliaia di persone. Come già programmato, la seconda data utile fissata per tale manifestazione era il giorno primo di marzo, valuteremo con attenzione l’evolversi della situazione e stabiliremo sul punto specifico la scelta migliore nel corso dei prossimi giorni”. Ultimo aggiornamento: 18:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA