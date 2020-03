Gli agriturismi potranno "riaprire" per consegnare a casa pasti e prodotti

PADOVA - Gli agriturismi potranno “riaprire” per consegnare a domicilio prodotti agricoli e pasti preconfezionati. L’annuncio è dell’assessore regionale al Turismo, Federico Caner, dopo che Cia aveva chiesto a Palazzo Ferro Fini di derogare la legge sugli agriturismi nell’attuale periodo di crisi sanitaria.



" Data la disponibilità - scrive Caner - delle aziende agrituristiche e di quelle autorizzate alla vendita diretta per l’eventuale consegna a domicilio della spesa o anche di pasti preconfezionati si ritiene di venire incontro alla proposta”. “Ringraziamo la Regione per tale decisione - commenta il presidente di Cia Padova, Roberto Betto – In questo modo le aziende agrituristiche del nostro territorio sono autorizzate a riprendere, almeno in parte, l’attività. Forniranno prodotti freschi e piatti cucinati secondo la tradizione”. L’elenco degli agriturismi padovani che hanno attivato il progetto, insieme ad oltre una decina di aziende agricole del territorio (la lista è in continuo aggiornamento, mano a mano che giungono le adesioni), è reperibile sul portale iprodottidalcampoallatavola.cia.it. Basta un semplice click per mettersi in contatto con gli imprenditori e ordinare le tipicità più gradite. “Così facendo il cliente resta a casa, come prevedono le attuali normative – conclude Betto – mentre le attività continuano a lavorare, pure se a regime ridotto. Da qui siamo chiamati a ripartire”. © RIPRODUZIONE RISERVATA