Colpi a Padova e Verona: attiva anche in Veneto la banda delle "disco"

ANCONA - Avevano colpito anche a Verona e a Padova due delle sei persone arrestate dai carabinieri in relazione alla strage nella discoteca «Lanterna Azzurra» di Corinaldo, tra il 7 e l'8 dicembre scorsi. La coppia, si apprende dalla Polizia, sarebbe responsabile anche di due raid notturni nei luoghi del divertimento estivo del Veneto, in particolare una discoteca a Verona e un parco per concerti a Padova. A Verona a tra il 9 e il 10 marzo un tunisino con residenza in provincia di Bologna e un modenese, avevano rubato gioielli e portafogli ad alcuni ragazzi in un locale. Tre mesi dopo la stessa coppia si era presentata a Padova, al Parco della Musica, la notte tra l'1 e 2 giugno, per derubare due studenti che si stavano godendo un concerto. I ladri avevano strappato loro una catenina dal collo e un orologio dal polso. La squadra Mobile di Padova, attraverso le testimonianze delle vittime, è riuscita a individuare i due e a denunciarli. Ma solo i carabinieri di Ancona avevano il quadro investigativo complessivo sott'occhio, e, al termine delle indagini, li hanno arrestati, assieme ad altri 4 individui, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti con strappo e rapine, omicidio preterintenzionale, lesioni personali e singoli episodi di rapine e furti con strappo.

