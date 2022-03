Ansa Borgomagno vuole uscire dal degrado grazie al progetto dell'archistar Renzo Piano

PADOVA - Contro il degrado all’Arcella arriva il nuovo progetto realizzato da Renzo Piano. La struttura “griffata” dall’archistar troverà posto nell’Ansa Borgomagno, un’area a due passi dalla stazione ferroviaria di Padova che, ormai da anni, è al centro delle cronache cittadine per spaccio, illegalità e situazioni di tensione sociale. Ad annunciare il via libera all’operazione è il vicesindaco Andrea Micalizzi. «La nostra amministrazione da tempo è impegnata nel recupero di questa zona – spiega il numero due di palazzo Moroni – già ora sono iniziati dei lavori per la realizzazione di nuovi parcheggi. Vogliamo, però, fare un salto di qualità. Proprio per questo abbiamo deciso di finanziare con 30 mila euro il progetto definitivo dell’opera progettata da Piano assieme al suo gruppo di lavoro».

Progetto che sarà pronto entro la fine dell’estate. A quel punto dovranno essere finanziati i lavori – circa 600 mila euro – e poi potranno aprirsi i cantieri che dureranno un anno e mezzo. Di conseguenza entro la fine del 2023 o nei primi mesi del 2024, tutto dovrebbe essere pronto. «Il progetto prevede al primo piano una sala pubblica – dice, invece, Edoardo Narne tutor del Gruppo G124 che fa capo all’architetto e Senatore a vita – al piano terra l’idea è quella di realizzare delle attività legate ai negozi e ai laboratori presenti nel quartiere. In tutti i casi, l’intervento dovrà avere tre caratteristiche: degli alberi, essere colorato e dialogare con gli edifici circostanti e i loro abitanti».

«Grazie a questo intervento – conclude l’assessore all’Urbanistica Andrea Ragona – continua l’opera di recupero dell’Ansa Borgomagno e, più in generale, del quartiere Arcella . In questo senso va, per esempio, il nuovo campo da basket dedicato a Kobe Bryant che sarà pronto a breve».