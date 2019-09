A 21 anni caccia i genitori di casa, si barrica dentro e si impicca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONSELVE (PADOVA) - In preda ad una crisi di astinenza decide di togliersi la vita, viene soccorso in tempo ma non sopravvive ai gravi traumi e muore due giorni dopo in ospedale. La tragedia risale ad una decina di giorni fa ma soltanto ieri la notizia della morte di un ventunenne è circolata in paese. Il ragazzo era seguito da qualche tempo dai servizi del Sert dell'Asl 6, perché faceva uso di sostanze stupefacenti. I genitori stavano cercando in tutti i modi di aiutarlo ad uscire dal tunnel della dipendenza. Stando...