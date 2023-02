PADOVA - Il Comune mette in vendita l'ex colonia di Calalzo. Rispetto agi anni scorsi, c'è una novità per quel che riguarda il Piano delle alienazioni approvato la settimana scorsa dal consiglio comunale assieme alla Previsione di bilancio. Un piano che, complessivamente, vale 22 milioni di euro e che la suo interno, contiene anche delle proprietà che si trovano al di fuori del territorio comunale.

L'ex colonia

La più significativa è, senza ombra di dubbio, l'ex colonia comunale di Calalzo in provincia di Belluno (2,5 milioni di euro e la vendita è prevista a partire dal 2025) . Una struttura che, una quindicina di anni fa era stata concessa in comodato d'uso gratuito, per quindici anni, ad Avviso pubblico, la rete di enti locali che si impegnano per promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Il tutto con l'obiettivo di farne un centro di formazione sui temi della legalità costituzionale per amministratori locali, personale della pubblica amministrazione, docenti, studenti e volontari di varie associazioni.

La costruzione della struttura è iniziata nel 1924, quindi durante il fascismo, per i soggiorni della Gioventù Italiana e, con la fine della guerra, è stata ampliata e riqualificata, dal Comune di Padova, come colonia estiva per il soggiorno dei bambini. Successivamente la struttura ha ospitato nei primi anni '80 una scuola media, per poi essere utilizzata come caserma; poi, abbandonata alla fine degli anni '80. Nel 1990 l'edificio è stato oggetto, da parte dell'associazione Calantina, di un'opera di recupero. L'impegno profuso nel portare a nuova vita il fabbricato, tra volontariato e autofinanziamento, ha consentito di poter disporre di una struttura confortevole, da mettere a disposizione per la formazione di ragazzi e famiglie, con parrocchie, associazioni e gruppi sportivi. La colonia infatti, ospita anche le attività estive di Libera l'associazione antimafia che fa capo a don Luigi Ciotti.

L'altro gioiello

Per 200.000 euro Palazzo Moroni è pronto a cedere anche il terreno denominato Oasi di Villafranca padovana. Un'area dove si trova anche un bar ristorante. Il piano delle alienazioni, naturalmente, comprende anche decine di proprietà comunali che si trovano in città. Tra le più importanti c'è, senza ombra di dubbio, l'area ex Canova in via Fra' Paolo Sarpi. Un'area che vale 10,4 milioni di euro ed è attualmente utilizzata come parcheggio pubblico a pagamento. La destinazione urbanistica attuale dell'area è: Zona direzionale 9 della superficie di circa 7.690 mq (volume massimo edificabile 38.000 mc); Area per impianti ferroviari della superficie di circa 125 mq e Zona a destinazione privata soggetta a tutela dello stato di fatto della superficie di circa 50 mq.