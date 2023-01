Battaglia Terme, il nuovo comandante è il luogotenente Maurizio Giudice

BATTAGLIA TERME - Nuovo comandante per la stazione carabinieri di Battaglia Terme: a guidarlà sarà il luogotenente Maurizio Giudice. Sposato e con due figli, ha alle spalle una lunga carriera nell'Arma, iniziata nel 1991.

Ha ricoperto più incarichi nelle province di Modena, Venezia e Padova (per la precisione alla stazione di Monselice) ma ha operato anche all'estero. Il luogotenente Giudice ha preso infatti parte alla missione "Antica Babilonia" in Iraq e alla Kfor in Kosovo. Lascia la sezione di polizia giudiziaria-aliquota carabinieri della Procura patavina dove ha svolto delicate indagini in materia di reati contro la pubblica amministrazione.