CODEVIGO - Movida in piazza con assembramento e persone senza mascherina: per la consigliera di minoranza Agatea «centinaia i partecipanti senza nessuna misura di sicurezza rispettata, l'amministrazione c'era, ma non ha fatto nulla per fermare la manifestazione e la gente ha poi continuato a bivaccare fino a notte fonda». Replica il sindaco: «Ho chiamato i carabinieri, perché forse il numero dei presenti era superiore al consentito, io stesso ho sollecitato la gente a lasciare la piazza e tutti sono stati collaborativi, ma ovviamente faremo le dovute verifiche».



LE ACCUSE

È un fiume in piena Valentina Agatea, capogruppo di opposizione di Impegno Civico, dopo la serata musicale organizzata da un locale in piazza don Milani, nella serata di sabato: «E se tra i presenti ci fosse stato un caso di positività al Covid? Il sindaco è il massimo responsabile della salute pubblica ed è stato visto in piazza. Magari anche a scusarsi con il quartiere per quanto successo e per lo sporco che i residenti hanno dovuto poi raccogliere. Ma oramai il danno è stato fatto». Agatea ha chiesto anche «se la serata era autorizzata e come mai non si sia vigilato abbastanza. Ci sono attività che, osservando quanto prevedono le norme di emergenza imposte per limitare al minimo i possibili contagi, lavorano e invitano al rispetto delle regole la loro utenza. Non è quindi rispettoso nei loro riguardi che l'amministrazione autorizzi tali eventi in questo particolare momento». Per la capogruppo di Impegno Civico, infine, devono essere individuate le responsabilità dei singoli. Con la speranza che non si verifichino strascichi per una vicenda che ha dell'assurdo e che ha visto anche le proteste dei residenti sia durante la serata che la mattina dopo per lo stato in cui è stata lasciata la piazza».



LA REPLICA

A stretto giro arriva però la replica del primo cittadino di Codevigo Francesco Vessio: «Preciso innanzi tutto che l'evento, che ha peraltro avuto il patrocinio del Comune, è stato autorizzato dagli uffici sulla base di quanto dichiarato dagli organizzatori. Sabato sera fino a tarda notte sono stato in piazza per controllare la situazione; abbiamo documentato tutto e preso buona nota e lunedì verificheremo se sono stati rispettati i protocolli. Se così non sarà, prenderemo i dovuti provvedimenti». Il sindaco aggiunge anche «di aver raccomandato agli organizzatori il rispetto delle regole, e che ben sapevano bene quel che dovevano fare». Il primo cittadino era stato in piazza insieme all'assessore Monia Rubin e una volta capito lo stato dell'arte racconta di «aver parlato con la centrale operativa di Piove di Sacco. Vista la situazione ho anche parlato con il responsabile della Stazione di Codevigo ed è arrivata una pattuglia che ha fatto sbaraccare un po' di persone e chiudere i battenti. Devo dire che gli animatori musicali della serata hanno rispettato gli orari. Poi c'è voluto un po' per far sfollare la gente, che comunque era molto tranquilla. Il sindaco Vessio sottolinea che «probabilmente il numero era superiore a quello previsto, faremo le nostre verifiche e prenderemo le dovute misure se necessarie. Le forze dell'ordine intervenute hanno potuto verificare la situazione». © RIPRODUZIONE RISERVATA