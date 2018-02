Scontro fra camion e due auto: code chilometriche sulla A4

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Un incidente tra un mezzo pesante, con perdita parziale del carico, e due auto, è avvenuto questa mattina alle 8.00 al chilometro 370 della A4, tra il bivio con la A57 e Padova est, poco dopo la stazione di servizio di Arino in direzione Milano. La perdita di carico del tir (si tratta di granaglie) e il traffico sostenuto nell’ora di punta stanno provocando code fino a 10 chilometri, in rapido aumento. Sul posto operano 4 mezzi degli ausiliari della società Cav con la Polstrada.Code e traffico anche nel senso inverso per i "soliti" curiosi che rallentano per capire cosa sia accaduto nell'altra carreggiata. Lo schianto nel territorio comunale di Pianiga, all'altezza del chilometro 370. L'incidente, senza feriti gravi per fortuna, si è verificato in corsia ovest tra ile ha coinvolto il mezzo pesante, che ha perso anche parte del carico di granaglie, e due auto. Anche in corsia est il traffico alle 9 si mostrava pressoché bloccato.La Cav comunica che «alle 9.30 la carreggiata risultava libera e le code, che hanno raggiunto i 10 chilometri, sono in lento ma graduale smaltimento».