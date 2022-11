Sei etti di cocaina sequestrati, arrestati due tunisini e un nigeriano

PADOVA - Oltre 700 grammi, dei quali 630 di cocaina, sono stati sequestrati a Padova al termine di un'operazione della squadra mobile della Questura che ha portato all'arresto di un pusher 32enne, un tunisino già noto alle forze dell'ordine. Tutto è partito durante un'attività di contrasto allo spaccio su strada, durante il quale gli agenti della Squadra Mobile hanno tenuto sotto osservazione una 32enne tunisino, con precedenti per droga, che si avvaleva di tassisti abusivi per recarsi nei luoghi di approvvigionamento della droga. Bloccato in auto con il suo conducente, un uomo che svolgeva l'attività di taxi abusiva, ma estraneo allo spaccio, l'hanno trovato in possesso di un sacchetto contenente un panetto di cocaina per un peso di 632 grammi. Arrestato nella flagranza è stato condotto in carcere a Padova.

Nel corso di un altro controllo effettuato invece all'interno di appartamento in via Riccati, dove la polizia sospettava dimorassero clandestinamente alcuni stranieri irregolari dediti a spaccio, gli agenti hanno arrestato un 38enne nigeriano incensurato e richiedente protezione internazionale, sorpreso con 25 ovuli contenenti eroina e ulteriori tre di cocaina. Nell'ambito dei medesimi controlli, altri poliziotti hanno arrestato infine un 24enne tunisino, anch'egli richiedente protezione internazionale, già con alcuni noti precedenti di polizia per stupefacenti. Anche quest'ultimo è stato notato dalla Squadra Mobile mentre cedeva alcune dosi di cocaina ad un cliente.