Cittadella, asta immobiliare. Il Comune vende quattro lotti: il meno caro parte da 1.050 euro

CITTADELLA (PADOVA) - (M.C.) Il Comune mette all'asta, per un valore di partenza di poco più di 100mila euro, quattro beni immobili riuniti in altrettanti lotti.

Il primo è un'area verde in via San Pietro di 300 metri quadrati, per un valore di partenza di 52mila euro . É classificata come area B2/028 residenziale nei borghi.

Il secondo è rappresentato da una porzione di relitto stradale con del valore a base d'asta di 30.770 euro . Si trova in via Borgo Treviso è di circa 410 metri quadrati, classificato come area urbana, in realtà strada, o meglio relitto stradale derivante dalla realizzazione di svincolo stradale, rotatoria e sottopasso.

Terzo lotto è una porzione di terreno in via Del Gatto, alienato con un valore di partenza di 22.825 euro . L'area oggetto ha una superficie di 415 metri quadrati, e corrisponde al tratto inizialmente pensato come collegamento di via del Gatto con via Veneto, ma mai realizzato e, allo stato attuale è sterrato e incolto, quindi non urbanizzato. Si accede all'area tramite via del Gatto. L'area è classificata come produttiva artigianale di espansione, zona D2/018 articolo 111.

Ultimo lotto è una porzione di terreno di 35 metri quadrati in via Oberdan con prezzo di 1.050 euro . L'area è da considerarsi urbanizzata.

Verrà considerata migliore offerta quella più elevata riferita ad ogni singolo lotto rispetto al prezzo base.

Le offerte dovranno pervenire al Comune entro e non oltre le 12 del 28 marzo

La gara si svolgerà in seduta pubblica mercoledì 3 aprile alle 9.30 in municipio.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio Patrimonio.

Contatti: 049.9413585, patrimonio@comune.cittadella.pd.it