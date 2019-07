di Marina Lucchin

PADOVA - «Ha sempre avuto la passione per le due ruote. I suoi familiari avevano anche cercato di dissuaderlo dall'iniziare a guidarla così giovane, ma lui adorava troppo la moto». La zia di, sulla Provinciale 87 del Terraglione, nell'omonima frazione di Vigodarzere, mentre era in sella alla sua Honda 500, trova il forza di parlare del nipote e di raccontare lo strazio della famiglia alla notizia della sua morte. A consolarli, almeno, il fatto che il cugino diciassettenne di Mattia, passeggero sul sellino della motocicletta, che in un primo momento era stato dichiarato ferito gravemente, è ora fuori pericolo: «Ha numerose fratture, specialmente a un braccio e a una mano, tanto che dovrà essere operato. È distrutto dal dolore e sotto choc. I due ragazzi avevano un legame strettissimo».