Mattarella stringe i tempi. Spunta la carta padovana: la Casellati per unire tutti

di Marco Conti

La capacità di alcuni leader di pestare acqua cercando di riportare tutto e tutti alla casella di partenza ha raggiunto il suo limite. Nello studio alla Vetrata del Quirinale, dove oggi il presidente della Repubblica incontrerà le delegazioni di tutti i partiti, sarà infatti difficile sfuggire alla richiesta di chiarezza che Sergio Mattarella sottoporrà ai partiti. La necessità di assicurare al Paese un governo, dopo oltre due mesi di incontri, dichiarazioni e chiacchiere varie, supera ormai qualunque manovra più o meno tattica dei partiti.Il Paese deve essere governato ed entro domani, o al massimo dopodomani, il Capo dello Stato presenterà un premier e una squadra di ministri al Parlamento che in qualunque momento potrà farsi da parte qualora i partiti trovino soluzioni alternative. Le consultazioni inizieranno alle dieci di questa mattina con la delegazione del M5S e, a seguire tutti gli altri sino ai presidenti delle Camere che verranno ricevuti nel pomeriggio. Novità dell'ultim'ora, come la risorta opzione di un esecutivo M5S-Lega, sono ovviamente sempre valutabili dal Capo dello Stato. A patto però che abbia in numeri e sia supportato da esplicite dichiarazioni dei leader. Ovvero Di Maio dovrebbe dire che accetta FI nella maggioranza o Salvini dovrebbe sostenere che la Lega lascia FI, Se, come sembra, anche questa ipotesi dovesse saltare, non resta che il governo di tregua.L'obiettivo del Quirinale resta quello di dare un governo al Paese nel pieno dei suoi poteri. Spetterà poi al Parlamento valutare se dargli la fiducia e permettere alla legislatura di cominciare, o bocciarlo e aprire quindi a nuove elezioni che si terrebbero ad ottobre. Ipotesi più o meno lunari, come il voto a metà luglio, sembrano escluse anche perché si rischia di ritrovarsi con scandalose percentuali di affluenza. Altrettanto complicato superare il problema della legge di Bilancio attraverso un meccanismo, di marca grillina, che dovrebbe investire l'attuale governo Gentiloni il quale dovrebbe firmare un decreto per bloccare l'aumento dell'Iva previsto per inizio anno.