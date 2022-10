PADOVA - Ha chiuso i battenti per sempre Casa Santa Chiara, che per quasi trent’anni ha accolto, con amorevole cura, migliaia malati ormai prossimi al fine vita. Ieri la struttura di via Giovanni di Verdara, vicino a Piazza Mazzini, era un viavai di persone e di voci, saluti, ricordi. Quelli delle tante famiglie che a casa Santa Chiara hanno accompagnato i propri cari nei loro ultimi giorni, e che nel personale della struttura avevano trovato una seconda famiglia, solidale e premurosa. A schiacciare il ricovero diretto da suor Maria Fardin il peso delle spese ormai insostenibili e la difficoltà di trovare personale formato, soprattutto infermiere. Due fattori che nell’ultimo periodo hanno reso impossibile mantenere la continuità del servizio, nonostante la convenzione con l’Ulss. «La retta è sempre arrivata puntuale» precisano le suore Elisabettine, «ma era ormai del tutto insufficiente già da anni. Per un certo periodo abbiamo attinto a risorse interne mai ormai erano in esaurimento anche quelle, non arrivavamo più a pagare gli stipendi. E in più siamo senza personale, due condizioni che, sovrapponendosi, ci hanno costrette ad una rapida decisione».

La storia

La struttura, aperta il 22 maggio del 1994 come casa alloggio per malati di Aids, dal 2006 era diventata anche hospice. In seguito, dal mese di marzo 2021, la comunità alloggio per pazienti affetti da Aids era stata chiusa e attualmente, fino a ieri, Casa Santa Chiara era esclusivamente hospice, con 10 posti letto. In quindici anni sono oltre 2000 i malati accolti nella struttura: persone di tutte le età, storie segnate dal dolore, volti a volte incrociati anche solo per pochi giorni o poche ore, perché nella struttura i pazienti venivano inseriti – sulla base della graduatoria stilata dall’Ulss 6 Euganea – seguendo le indicazioni della Regione Veneto. La storia di Casa Santa Chiara si è conclusa ieri, fra lo sconcerto delle famiglie e la malinconia degli operatori. Rimangono l’affetto e i ricordi di chi tra quelle mura ha accompagnato un padre o una madre, un compagno, un figlio. Ieri in molti sono passati per un ultimo saluto e per ripercorrere ancora una volta il vialetto di quel giardino, che in primavera si riempie del profumo delle rose e dei giacinti.

La decisione

«A quanti, a qualunque titolo, sono entrati in contatto con Casa Santa Chiara – si legge ora nel portale dell’hospice – comunichiamo che dal 1° ottobre 2022 la struttura sarà chiusa. Ragioni di causa maggiore hanno portato a questa sofferta e dolorosa decisione. Siamo profondamente grati alle moltissime persone, operatori, professionisti, parenti, volontari, benefattori, enti, istituzioni che nel tempo ci hanno dato fiducia e ci hanno manifestato vicinanza e sostegno. Siamo certi che nulla andrà perduto». L’Ulss 6 ieri, in una nota, ha precisato che da alcuni giorni non vi erano più persone ospitate. I pazienti della struttura sono infatti già stati trasferiti nelle ultime settimane verso l’hospice Paolo VI all’Opera Immacolata Concezione della Mandria, che ha potenziato la propria ricettività. «L’Ulss evidenzia come ci sia stata una forte interlocuzione fin dalla prima segnalazione avvenuta nel mese di agosto, con l’Istituto delle Suore Francescane, atta ad evitare la chiusura, offrendo anche proprio personale a supporto e in sostituzione di quello dimissionario - spiega l’Euganea -. Il 12 settembre viene comunque comunicata la decisione della chiusura, con una lettera in cui le Suore Francescane Elisabettine la attribuiscono alle improvvise e contemporanee dimissioni di diversi operatori e a una retta giornaliera, ritenuta non adeguata a sostenere i costi reali. Tariffa definita con delibera regionale e quindi non modificabile». Intanto l’Altavita Ira ha comunicato la disponibilità ad avviare un’attività di hospice presso i propri spazi.