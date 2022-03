Caro carburante, scattano i controlli. Verranno monitorati tutti i distributori del Camposampierese

CAMPOSAMPIERO - Caro carburanti: nella Federazione scattano i controlli. La Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese ha avviato i controlli sui distributori di carburante. Le verifiche riguardano il rispetto della trasparenza nelle comunicazioni delle variazioni dei costi. Così oggi, 17 marzo, gli agenti della terza Unità Operativa, coordinati dal vice comandante Filippo Colombara, hanno cominciato a controllare per primi tutti gli impianti di distribuzione carburanti disposti lungo le arterie più trafficate, a cominciare dalle strade regionali SR 307 e SR 308, per un totale di 10 aree di servizio. In particolare, gli agenti hanno verificato la corretta esposizione dei prezzi carburante sui pannelli visibili dalla carreggiata e all'interno delle aree di servizio, la corrispondenza tra i prezzi esposti e quelli effettivi alla pompa, ed infine il rispetto dell'obbligo della comunicazione della variazione dei prezzi al Ministero. Nessuna irregolarità è stata riscontrata, anzi i gestori si sono dimostrati molto collaborativi, rendendosi anche loro conto del momento di difficoltà per gli utenti. I controlli, fa sapere il comandante Antonio Paolocci, proseguiranno anche nel corso dei prossimi giorni, ed interesseranno gli impianti di distribuzione situati sulle strade provinciali e sulla viabilità ordinaria.