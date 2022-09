PADOVA - Si è insediato il nuovo comandante dei carabinieri di Padova, Michele Cucuglielli, che ieri mattina, 5 settembre, è stato accolto a palazzo Santo Stefano dal Prefetto, Raffaele Grassi. Nel corso dell’incontro il Prefetto ha rinnovato la stima e la considerazione per il grande impegno dei carabinieri nella provincia di Padova ed ha affrontato con il colonnello gli aspetti generali di ordine e sicurezza pubblica.

Il curriculum

Il Comandante ha fin da subito assicurato la più stretta collaborazione con tutte le forze di polizia e tutte le istituzioni e i rappresentanti della società civile chiamati a garantire le condizioni di sicurezza del territorio. Sposato e padre di due figlie (Sofia e Dafne di 14 e 9 anni), il colonnello Michele Cucuglielli, 49enne milanese, ha frequentato la Scuola militare Nunziatella di Napoli e proviene dai corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena. Laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi La sapienza e in scienze della sicurezza presso l’Università di Tor Vergata di Roma, è insignito tra l’altro dell’onorificenza di commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Da giovane tenente ha svolto servizio presso la Scuola marescialli e brigadieri di Velletri, quale comandante di Plotone, e, a seguire, per tre anni ha comandato il nucleo operativo della compagnia carabinieri Roma Monte Sacro. Nei gradi successivi ha retto il comando dei reparti territoriali di Castelvetrano (Trapani) e Milano - Porta Monforte, prima di approdare al comando generale dove per 6 anni ha svolto delicati incarichi presso l’ufficio operazioni. Nel 2014 ha assunto il comando del gruppo di Milano e nel 2017 è stato chiamato al Quirinale dove per quattro anni ha retto il comando del reparto carabinieri Presidenza della Repubblica, che svolge compiti di vigilanza delle sedi presidenziali e garantisce la sicurezza del capo dello Stato in Italia e all’estero. Ha di recente frequentato il corso di alta formazione presso la Scuola di perfezionamento delle forze di polizia del Ministero dell’Interno. Dal 5 settembre è comandante provinciale dei carabinieri di Padova.