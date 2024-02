TEOLO (PADOVA) - Code, incremento di smog e disagi per i pendolari erano stati sicuramente messi in preventivo alla vigilia dell'apertura del cantiere. Nessuno tuttavia aveva previsto che l'esito della chiusura della Provinciale 89, e della conseguente deviazione per Praglia del traffico in arrivo da Teolo, creasse, oltre che tempi di attesa biblici per studenti e lavoratori, anche qualche incidente. Senza contare le polemiche sollevate dai residenti delle zone interessate alle deviazioni, alle prese rispettivamente con l'assalto del traffico lungo le direttrici periferiche e il quasi dimezzamento del flusso dei clienti lamentato dagli esercizi racchiusi nei tratti sbarrati.

I NODI

La chiusura del traffico sulla Provinciale 89 per i lavori connessi al rifacimento delle opere idriche e fognarie è avvenuta solo giovedì scorso, anziché il lunedì precedente come annunciato. Ma nonostante il ritardo d'avvio, il flusso dei pendolari è giunto impreparato all'appuntamento. Poco o nulla, infatti, sapevano gli utenti dei mezzi pubblici dello spostamento delle fermate dei bus di linea dal tracciato della provinciale alle zone di sosta istituite su via Abbazia di Praglia. Ma ancor più dei disinformati ha sortito effetto l'azione dei furbetti, che hanno bellamente ignorato le disposizioni creando seri pericoli alla circolazione. «Non sono stati pochi - ha denunciato l'assessore ai Lavori pubblici, Matteo Turetta - gli automobilisti in arrivo da Monterosso di Abano che hanno attraversato l'intersezione della Croce dirigendosi contromano in direzione Praglia, intasando cosi pericolosamente il traffico lungo il percorso di deviazione». Stessa cosa hanno fatto anche diversi residenti di San Biagio che, per raggiungere Padova, hanno sfidato il senso unico istituito lungo la provinciale dei Colli pur di non affrontare le lunghe code nel tragitto di aggiramento del cantiere e non scontare tempi di attesa calcolati dai 30 minuti in poi. L'imprudenza, unita alla nebbia che ha gravato sulla zona, ha causato in pochi giorni già due incidenti lungo la rotatoria, con danni fortunatamente solo a mezzi. Tamponamenti e sfondamenti delle barriere del cantiere sono state del resto le conseguenze di velocità inadeguate in prossimità degli sbarramenti. «Abbiamo subito provveduto - ha evidenziato ancora Matteo Turetta - a far intervenire la ditta incaricata alla segnaletica, aumentando cartelli e avvisi e inserendo maggiori punti di indicazione luminosa. Ora i divieti sono chiari ed inequivocabili».

CROCEVIA PERICOLOSO

A soffrire in particolare modo gli effetti delle nuove misure di circolazione sono stati i residenti della zona a ridosso del pericoloso crocevia fra Praglia e Monterosso. «Sin prima del cantiere - hanno detto - l'impatto del traffico di auto e camion era pesante. Ma ora è insostenibile. E crea una situazione di pericolosità impressionante». A conclusione dei lavori l'amministrazione di Teolo si dice pronta a risolvere il problema alla radice, realizzando, in collaborazione con la Provincia, la tanto attesa rotatoria. Di certo, la convivenza per oltre tre mesi con il percorso alternativo fra Praglia e Bresseo non rasserena affatto gli animi. Alimentando proteste destinate ad amplificarsi in consiglio comunale. «L'amministrazione - ha infatti osservato il capogruppo della civica di opposizione "Teolo Insieme" - non poteva sottrarsi all'impatto dei cantieri. Ma avrebbe dovuto strutturare il percorso alternativo in modo diverso, alleggerendo proprio la situazione all'altezza della Croce, invertendo il flusso del traffico». Difficile dire se il dissolversi della nebbia e quello dei furbetti potrà rendere più snello e sicuro il tragitto alternativo. Decisivo sarà il banco di prova del traffico dei prossimi giorni. Per contenere proteste destinate a diventare sempre più intense.