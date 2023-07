Albignasego. Lasciano il cane sul balcone sotto il sole cocente per 8 ore: disperati i latrati dell'animale

ALBIGNASEGO (PADOVA) - Lasciano il cane in terrazza sotto il sole cocente per 8 ore. L'animale è stato salvato oggi, 5 luglio, dai vigili del fuoco dopo essere rimasto per tutto il giorno al caldo senza possibilità di ripararsi nel balcone della sua abitazione a Sant'Agostino di Albignasego. Al suo rientro a casa, la famiglia si è giustificata dicendo che il cane era libero di entrare ed uscire dall'appartamento al balcone ma si era incastrato con il collare sul tavolino esterno ed era quindi rimasto bloccato all'esterno. Durante quelle ore sotto il sole, il cane latrava disperato dando così il la per chiamare i soccorsi.