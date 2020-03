CAMPO SAN MARTINO - Agli occhi dei primi accorsi, la situazione sembrava grave. Una signora incastrata nella sua auto, capovolta all'interno di una canaletta. Poi, grazie all'intervento dei soccorsi qualificati, dopo gli esami specifici del caso, la donna non corre pericolo di vita. Incidente stradale giovedì mattina, erano le 11,20, a Marsango, frazione del Comune di Campo San Martino.



Il sinistro è avvenuto all'incrocio tra le vie Andrea Mantegna e Piave. La prima corre in direzione orizzontale ed ha diritto di precedenza, l'altra incrocia in direzione longitudinale. A scontrarsi sono state un'Audi A3 cabrio ed una Fiat 500L. Quest'ultima a causa dell'urto si è capovolta ed ha finito la sua corsa all'interno della canaletta che corre a lato della strada principale. Fossato profondo circa un metro e privo d'acqua. All'interno, sola a bordo, è rimasta bloccata M.F., 68 anni, residente a Campo San Martino. Illeso il conducente dell'altra auto, S.Z., 34 anni, abitante in zona. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi.





Dal pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella è giunta una unità mobile di rianimazione del Servizio urgenza ed emergenza medica 118 e poi la squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento. La centrale operativa 118 di Padova ha inoltre disposto l'invio dell'eliambulanza. Il mezzo aereo è atterrato dopo pochi minuti su un prato poco distante il luogo dell'incidente. La donna è sempre rimasta cosciente. Vigili del fuoco e personale sanitario hanno operato fianco a fianco riuscendo ad estrarre la signora dalla parte posteriore del mezzo.



Impossibile aprire le portiere laterali. Operazione ancor più complessa per il fatto della vettura capovolta di 180 gradi. Non si è reso necessario tagliare l'auto. Una volta portata all'esterno, sono state eseguite le prime valutazioni dei parametri vitali. Poi è stato disposto il trasferimento all'ospedale di Padova attraverso il mezzo aereo. Sul posto è intervenuta per i rilievi di legge una pattuglia della Polizia locale del Comune, afferente all'Unione Padova Nord-Ovest. Spetterà agli agenti definire con precisione la causa dell'impatto e con questa la o le responsabilità. Le operazioni di soccorso si sono concluse alle 12. Come sempre avviene, quelle per le valutazioni tecniche sul posto sono cominciate dopo che gli operatori dell'emergenza avevano terminato il loro lavoro. A metà pomeriggio le notizie giunte dal nosocomio della città del Santo sono state confortanti. L'esito degli esami effettuati non ha rilevato lesioni tali da considerare la signora M.F. in pericolo di vita. La diagnosi è quindi favorevole seppur non sia stata resa nota la prognosi. Il transito lungo via Mantegna, non tra le principali del circuito della rete urbana del Comune, ha subito inevitabili rallentamenti. Alle 14 tutto è tornato alla normalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA