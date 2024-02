Padova. La campionessa di sciabola Alessandra Nicolai entra nell'Arma dei carabinieri come il suo papà

PADOVA - Alessandra Nicolai, padovana, 19 anni appena compiuti, una vita dedicata alla scherma, ha realizzato il suo sogno: coniugare le sue due passioni, quella per lo sport, a quella per l’Arma dei carabinieri: figlia d’Arma, il papà è luogotenente in servizio presso il comando provinciale di Padova, studentessa al liceo artistico Modigliani e campionessa di sciabola, dal 18 gennaio Alessandra, è entrata a fare parte del Centro Sportivo dell’Arma dei carabinieri di Roma.

Avviata alla pratica della scherma dall’età di 7 anni, si è dedicata alla disciplina della “sciabola” con passione, spirito di sacrificio, serietà e determinazione con la Società Padova Scherma, fino a raggiungere risultati di tutto riguardo con la Nazionale. Nel 2022, dopo due medaglie di bronzo vinte rispettivamente a La Spezia, nella 2^ prova individuale Giovani scherma femminile e a Piacenza ai Campionati Italiani Assoluti a Squadre Serie A2, è stata infine consacrata Campionessa Italiana di sciabola femminile cadetti under 17 al Campionato Italiano tenutosi a Catania il 25 maggio 2022, dove ha conquistato la medaglia d’oro.