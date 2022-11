Padova. Camion resta incastrato nelle strade del centro storico: traffico in tilt

PADOVA - Risucchiato nelle strade del centro storico, il camion si è incastrato. E non riusciva più a proseguire. Questo pomeriggio, 2 novembre, intorno alle 16 alla rotatoria di via XX settembre un grosso camion si è dovuto fermare. Non riusciva a completare il giro della rotonda, lo spazio era troppo stretto. Pesanti le ripercussioni sul traffico che è andato completamente in tilt nella zona, al punto che via del Torresino è stata chiusa.

Non è la prima volta che succede. A marzo un tir è rimasto incastrato in piazza Duomo. Ingannato dal navigatore, ha percorso via Barbarigo e, incurante del fatto di essersi portato via alcuni balconcini andando a sbattere contro gli edifici, si è ritrovato in piazza Duomo creando non pochi disagi alla circolazione.