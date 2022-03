Padova. Segue il navigatore e si incastra con il Tir in piazza Duomo Video

PADOVA - Segue il navigatore e s’incastra con il suo Tir in piazza Duomo. È successo questa mattina in centro a Padova ad un camionista straniero che doveva effettuare alcune consegne in città. Non è ancora chiara la dinamica del fatto, in quanto il camionista non è stato in grado di ricostruire l’accaduto alla Polizia locale che è ancora sul posto. La prima ipotesi è che l’uomo, affidandosi appunto al navigatore, abbia percorso contromano tutta via Barbarigo. La seconda, invece, è che abbia infilato via Vescovado – dove un’auto è stata danneggiata - incastrandosi in piazza Duomo. I vigili ora sono al lavoro per cercare di liberare la piazza dal Tir.