ESTE - La divisa “costringe” l’assessore al Bilancio alle dimissioni. Ed apre le porte dell’esecutivo ad un’ex della passata amministrazione, già estromessa dall’allora squadra di governo prima di sperimentare il cambio di casacca con il gruppo dell’attuale maggioranza.

LA SORPRESA

Non manca insomma la sorpresa nel cambio tecnico all’interno della Giunta estense, annunciato ieri dal sindaco, Matteo Pajola. A lasciare l’esecutivo è Andrea Quadarella, assessore agli Affari generali e Bilancio. «Entrerò a giorni – ha annunciato – all’Accademia militare di Livorno dopo aver vinto un concorso come ufficiale di Marina. La lontananza da Este non mi consentirebbe di assicurare continuità ai miei compiti amministrativi». Per il primo cittadino, il rammarico di perdere un assessore dimostratosi «attivo e competente» è stato subito colmato dalla convinzione di avere la pedina giusta al posto giusto. La poltrona di giunta e le relative deleghe dell’assessore dimissionario saranno cosi ereditate da Erika Bertazzo, 38 anni, impiegata pubblica. «Ha le doti di esperienza e di conoscenza della macchina amministrativa – ha assicurato il primo cittadino – per qualificarsi come valore aggiunto al nostro lavoro politico». Bertazzo infatti, ha ricoperto il ruolo di assessore al Sociale nella passata amministrazione guidata dala sindaca di centro destra, Roberta Gallana. Il matrimonio però era durato poco. Dopo nemmeno un anno fu infatti estromessa dall’esecutivo. La “rivincita”, per Bertazzo, avvenne alle elezioni di due anni fa, quando si schierò con la coalizione “rivale” delle Civiche d’Este, vittoriose all’esito delle urne. Ed assume ora un sapore ancora più inteso, con la “promozione” da consigliere ad assessore. «Metterò tutta la mia esperienza – ha promesso Erika Bertazzo – a profitto dei cittadini anche se non sarà facile sostituire un assessore come Quadarella».

L’ingresso di Erika Bertazzo in giunta porta in piena parità il rapporto fra uomini e donne nell’esecutivo. Il suo posto in consiglio sarà rilevato da Flavio Tinello. In veste di componente della giunta Bertazzo dovrà ovviamente attendersi un serratissimo fuoco polemico da parte dei suoi ex compagni dell’esecutivo, capeggiati all’opposizione dal suo ex sindaco, Roberta Gallana, che le ha “firmato”un caustico biglietto di auguri. «La politica – ha detto – è servizio. Ma non per Bertazzo per la quale resta solo un’attività tristemente referenziale».