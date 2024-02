Missile nucleare Trident, nuovo flop per la Gran Bretagna: fallito anche il secondo tentativo di lancio

Nuovo flop per le forze armate britanniche. Il test di lancio di un missile Trident lanciato da un sottomarino della Royal Navy è fallito per la seconda volta consecutiva dal 2016. L'ultimo test del deterrente nucleare britannico è stato effettuato dal sottomarino Vanguard e ha visto presente il segretario alla Difesa.

La vicenda

Secondo il Sun, che ha riportato per primo il malfunzionamento, i razzi di lancio del missile si sono guastati, facendolo atterrare in mare vicino al sito dove era stato effettuato il lancio.

Il malfunzionamento potrebbe essere spiegato perché quando sono in pattugliamento, i missili di solito trasportano testate nucleari, invece, non sono attrezzati per i lanci di prova.

Il Ministero della Difesa ha dichiarato che "il deterrente nucleare rimane sicuro, protetto ed efficace". Una situazione sicuramente scomoda sia per il Regno Unito che per il produttore statunitense del missile Trident, senza considerare che i test britannici dei missili Trident sono rari, in primis a causa dei costi. Il prezzo di ogni missile si aggira intorno ai 17 milioni di sterline, l'ultimo test risale al 2016, concludendosi anch'esso con un fallimento, in quel caso per una deviazione del missile dalla rotta stabilita. Sia il segretario alla Difesa Grant Shapps che il capo della Marina erano a bordo del Vanguard al momento del lancio, al largo della costa orientale degli Stati Uniti quando è stato lanciato il missile di prova. Il sottomarino inoltre, era stato appena sottoposto a una revisione di oltre sette anni. Una fonte della difesa vicina a Shapps ha garantito sul fatto che il Trident "potrebbe assolutamente sparare in una situazione reale" se fosse necessario. "Il problema che si è verificato durante il test era specifico dell'evento e non si sarebbe verificato durante un fuoco armato dal vivo", ha detto la fonte.Una dichiarazione scritta del Ministro Shapps dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Cosa doveva accadere

Il missile avrebbe dovuto volare per diverse migliaia di chilometri prima di atterrare (innocuamente) nell'Atlantico tra il Brasile e l'Africa occidentale. Invece è caduto nell'oceano vicino al punto in cui era stato lanciato. All'epoca del fallito test del 2016, il Sunday Times riportò che il missile era stato lanciato dalla HMS Vengeance al largo delle coste della Florida. Secondo il giornale, il missile Trident II D5 sarebbe dovuto essere lanciato per 3.700 miglia (ovvero 5.954 km) verso un obiettivo marino al largo della costa occidentale dell'Africa, ma alla fine ha virato verso gli Stati Uniti. La causa del fallimento rimane tutt'ora top secret, ha riferito il giornale, ma ha citato una fonte navale di alto livello secondo cui il missile ha subito un malfunzionamento in volo subito dopo essere stato lanciato.

I costi



Non è un buon segno nemmeno per la casse britanniche. I costi annuali di gestione sono stimati al 6% del bilancio totale della difesa - circa 3 miliardi di sterline solo per il 2023/24, secondo la House of Commons Library. La classe V (quella protagonista dei due fallimenti) dovrebbe essere sostituita dai più grandi sottomarini della classe Dreadnought nel 2030 con uno stanziamento che andrà dai 31 ai 41 miliardi di sterline.