Basterebbero pochi minuti al missile Zircon per colpire Kiev. Testata per la prima volta nel gennaio del 2020, la "super arma" russa sarebbe in grado di raggiungere i territori ucraini in pochissimo tempo. Un fatto, questo, che preoccupa l'Ucraina, ma non del tutto.

