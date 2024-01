Guerra Yemen, perché l'Italia non partecipa agli attacchi contro i ribelli Houthi nemici di Israele. Quattrocento marinai nel Mar Rosso

Operazione Atalanta ancora sì, operazione Prosperity Guardian ancora no. Che cosa farà l'Italia dopo il massiccio contrattacco della marina militare degli Stati Uniti contro i ribelli yemeniti Houthi che da dicembre bersagliano i mercantili che vanno e vengono nello stretto di Bab el-Mandeb? Dopo che almeno 30 navi di varia nazionalità sono diventate il bersaglio di droni e missili che gli Houthi ricevono dall'Iran, era diventata solo una questione di tempo: gli Stati Uniti e i loro alleati (ma anche la Cina, ad esempio) non possono permettere che si "strozzi" almeno il 30% del traffico mercantile mondiale, petrolio compreso, ovvero almeno 20mila navi l'anno, e a forza di tirare la corda gli Houthi sono stati puniti anche se è presto per stabilire l'entità dei danni causati dai missili da crociera americani alle basi dei ribelli, attacco notturno che ha avuto il sostegno anche di Australia, Canada, Gran Bretagna e Bahrein.