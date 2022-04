PADOVA - In attesa di completare i lavori per renderlo più accogliente e più moderno, lo stadio Euganeo aumenta la propria capienza. Per la grande sfida di domenica alle 14.30, quando il Padova sarà chiamato a battere la Virtus Verona con tre gol di scarto sperando che il Sudtirol non vinca a Trieste, i posti disponibili saliranno dagli attuali 5.400 a 13.683. Quasi triplicati.

In vista della partita che deciderà il campionato la società aveva presentato richiesta al Comune per aprire nuovi settori dello stadio e ieri pomeriggio il comitato Gos (Gruppo operativo di sicurezza) ha definito l'ampliamento nel dettaglio. Verranno aperti i settori nord-est e nord-ovest ma anche altri due spicchi laterali finora chiusi. Sono ovviamente compresi anche i tremila posti del settore ospiti che però domenica saranno sostanzialmente vuoti: sono attese solo poche decine di tifosi in arrivo da Verona.

LA PREVENDITA

L'ampliamento è senza dubbio una buona notizia anche in vista del prossimo campionato ma domenica, in ogni caso, non ci sarà affatto il tutto esaurito. Ieri sera risultavano infatti 1.811 biglietti venduti (tra cui due soli tagliandi per il settore ospiti) ai quali vanno poi aggiunti 856 abbonati. Il totale è dunque di 2.667 spettatori e ora il club si attende un'importante impennata: l'obiettivo è superare quota cinquemila.



Per quanto riguarda i prezzi, per i biglietti interi si va dai 10 euro della curva nord ospiti ai 50 euro delle poltrone premium. La tribuna Est costa 10 euro, la tribuna Ovest 15, le poltrone vecchie glorie 20 e le poltrone biancoscudate 30. Sempre a proposito di tifosi, va ricordato che la rifinitura di domani non verrà svolta a porte chiuse alla Guizza bensì a porte aperte all'Appiani: è già stata annunciata la presenza della tifoseria organizzata per caricare la squadra.

DOMENICA DI PASSIONE

Calcio, ma non solo. Domenica sono previste anche la Maratona (1.400 iscritti, partenza alle 8.45 dall'Euganeo), la Mezza Maratona (1.800 iscritti, partenza alle 9 da Monteortone) e le tre stracittadine (partenza alle 11.30 dal Prato) che porteranno migliaia di persone in strada.

Per questo motivo ieri mattina il prefetto Raffaele Grassi ha riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica con i vertici delle forze dell'ordine, l'assessore Diego Bonavina e i rappresentanti di Assindustria Sport. «L'evento richiederà per gli aspetti di ordine e sicurezza pubblica l'impiego di aliquote di rinforzo delle forze dell'ordine e vedrà il concorso della polizia locale e del volontariato della protezione civile - annuncia il prefetto -. Gli aspetti operativi sono stati definiti in uno specifico tavolo tecnico indetto dal questore. E' previsto l'impiego di un congruo numero di unità mobili del Suem 118 per ogni emergenza del caso. I percorsi della maratona e mezza maratona saranno oggetto di interdizione al traffico».