Calci e pugni alle commesse, fugge con i prodotti rubati: 26enne in manette

PADOVA - Calci e pugni alle commesse, poi la fuga con la merce rubata. Ma è durata poco: la 26enne è stata infatti subito rintracciata dalla polizia. La volante era stata chiamata nella serata del 7 aprile, verso le 19.30, al supermercato Despar di via Gattamelata .



Il personale del punto vendita aveva telefonato al 113. La donna era stata sorpresa a sottrarre prodotti per la cura della persona. Per sfuggire al controllo, al momento del pagamento alle casse, aveva aggredito con calci pugni due commesse, dileguandosi poi in direzione di via Ludovico Ariosto.

Gli agenti in pochi minuti l'hanno rintracciata e identificata per Zornitsa Zheleva, cittadina bulgara: al momento del controllo è stato sorpresa in possesso della merce trafugata, che risultava avere un valore complessivo di 112 euro.

La cittadina straniera, senza fissa dimora e pluripregiudicata per reati contro il patrimonio, è stata tratta in arresto per il reato di rapina impropria. I prodotti rubati sono stati restituiti al supermercato. © RIPRODUZIONE RISERVATA