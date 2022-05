Cadoneghe, morta Maria Grazia Ravazzolo, aveva 56 anni

CADONEGHE (PADOVA) - Cadoneghe in lutto: è morta tra le braccia del figlio Thomas e del fratello Roberto, Maria Grazia Ravazzolo, 56 anni. Una vita difficile, segnata già vent'anni fa dalla malattia, che Mery aveva saputo sconfiggere per amore di quel figlio di appena 11 anni che ha cresciuto da sola. Sabato, dopo quasi un mese di ricovero, i suoi occhi si sono chiusi per sempre.



LA SOFFERENZA

Nata in una famiglia molto nota in paese, Maria Grazia a 22 anni era diventata mamma di Thomas; nel 1987, quando il bambino aveva 11 anni, i primi sintomi di quello che poi si è scoperto essere un linfoma. «Ricordo ancora il dolore nei suoi occhi racconta Thomas - Lei cercava di non farmi capire nulla, e di farmi stare sereno il più possibile, ma sapevo che stava soffrendo. Nonostante la malattia, e grazie all'aiuto dei nonni e degli zii, non mi ha mai fatto mancare nulla. Anche se ero piccolo, ho affrontato tutto insieme a lei. All'epoca, quando le diagnosticarono il linfoma, le avevano dato pochi mesi di vita. Le cure e le terapie, anche se aggressive, me l'hanno lasciata altri 24 anni».



Proprio ieri la nipotina adorata di Maria Grazia, Victoria, un anno ad aprile, ha mosso i primi passi. «Fino a quando ha potuto, la mamma mi ha sempre chiesto di mia moglie Silvia che adorava e della sua nipotina che era stata la sua seconda grande gioia della vita dice ancora Thomas - Mi ripeteva sempre: Vorrei vederla crescere, ma non so se ce la farò. Purtroppo il destino me l'ha portata via, ma vivrà nei ricordi e nei racconti che farò a mia figlia. Dopo vent'anni, ci ritroviamo ad affrontare la dura lezione che la vita ed il destino crudele ci hanno messo davanti. Sono orgoglioso di mia madre, una vera forza della natura. Nonostante gli ultimi mesi difficili, lei non ha mai perso il senso dell'umorismo e la voglia di scherzare. Ricordo ancora il giorno quando mi ha guardato e mi ha detto: Se sai qualcosa di grave che non mi dicono, tu devi dirmelo. Ed io mi sono sentito morire per averle detto una bugia, ma ho voluto regalarle giorni tranquilli». Centinaia i messaggi arrivati alla famiglia, all'altro fratello Antonio, alla cognata Claudia e alla nipote Alessia. Cordoglio dagli amministratori di Cadoneghe che conoscevano Maria Grazia e Thomas. I funerali domani alle 10 nella chiesa di Cadoneghe.