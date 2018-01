Sventrano il muro del bar con piccone per rubare fondo cassa

di Lorena Levorato

CADONEGHE - Sfondano il muro aper rubare il fondo cassa. Colpo nella notte aldi via Roma, quartiere Bragni, a, nell’area di servizio carburanti AF Petroli. Unsono stati abbandonati dai malviventi Ihanno sfondato un muro, riuscendo a fare un buco di un metro quadrato. Nonostante l’impianto d’allarme inserito, la sirena non è scattata. A scoprire il furto è stata Simonetta Carraro, che gestisce il bar Roma: «Verso le 6 del mattino mia mamma è entrata nel bar per aprirlo e ha trovato la cassa gettata per terra ed il cassetto - racconta Alessandro Bedon, il figlio - Sono sparti idi fondo cassa. La mamma ha alzato lo sguardo verso la cucina ed ha visto il bancone spostato e coperto di calcinacci. E poi ha visto quell’enorme buco sul muro. I ladri sono entrati dopo aver sfondato la porta del bagno della stazione di servizio, che confina con la cucina del bar e hanno sfondato il muro. Poi sono andati nel bar e si sono presi il registratore di cassa. Hanno cercato di arrivare alla cassa del distributore, che è proprio qui accanto, e hanno aperto la porta tagliafuoco che conduce al garage e al magazzino». È qui che i malviventi hanno sferrato altri colpi di martello alla parete, ma «quel muro è portante e non ce l’hanno fatta a romperlo, così hanno cercato un’altra strada per arrivare alla cassa del distributore - prosegue Alessandro - Credo che siano usciti passando attraverso lo stesso buco che avevano fatto prima, e hanno sfondato la porta del ripostiglio annesso alla cassa del distributore».