Cadoneghe. Droga e cittadini irregolari: blitz interforze nella palazzina dell'omicidio di Aycha El Abioui

CADONEGHE (PADOVA) - Dalle prime luci dell'alba di oggi, 13 ottobre, è in atto un'operazione congiunta di Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia locale e Guardia di Finanza in un condominio di Cadoneghe di via Piove, tristemente noto per l'omicidio di Aycha El Abioui. Obiettivo delle forze dell'ordine è quello di smantellare il traffico di droga e valutare la posizione di numerosi extracomunitari che vivono e bivaccano all'interno dei singoli appartamenti. Almeno otto persone sono state accompagnate negli uffiici della Questura per essere identificate, recuperata sostanza stupefacente. Applausi da parte della gente del quartiere che ha apprezzato l'intervento delle forze di Polizia. Attività questa voluta fortemente dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Schiesaro.