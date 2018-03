Molotov contro la sede di Casa Pound

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Gesto intimidatorio nella notte contro la sede didi Padova in via Cremona, nel quartiere Sacra Famiglia. Due molotov - bottiglie di vetrosono state lanciate contro il muro ma non sono esplose.Questa mattina i militanti, arrivando in sede, hanno trovato i cocci per terra e la benzina fuoriuscita. Sulla saracinesca la scritta "Morte ai fasci".