PADOVA - Calano i consumi e crollano le bollette, anche grazie al calo del costo delle materie prime. Il mercato energetico è entrato in una nuova fase, che segue la crisi energetica degli ultimi due anni. In questo panorama generale, Padova si distingue per una significativa diminuzione dei costi sia per l'energia elettrica che per il gas, seguendo così il trend nazionale di risparmio e riduzione dei consumi. Secondo i dati dell'Osservatorio di Segugio.it, portale che si è specializzato nella comparazione dei prodotti assicurativi e di credito oltre che delle offerte di utilities in Italia, la provincia euganea ha registrato una riduzione del 23% nei costi dell'energia elettrica e dell'18% per il gas nei primi due mesi di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2023.

Questi risultati positivi derivano da una combinazione di fattori, tra cui una riduzione dei consumi e una diminuzione del costo della materia prima. Nel corso del 2023 e nei primi mesi del 2024, si è assistito a un calo generale dei consumi energetici, contribuendo così a un crollo della spesa annua per le famiglie padovane. Anche a livello nazionale, i dati rivelano una tendenza simile, con una riduzione media del 5% dei consumi di energia elettrica e del 14% per il gas nel periodo gennaio - febbraio 2024 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il dettaglio

L'analisi dei dati dell'Osservatorio mette in luce anche un cambiamento nei modelli di consumo energetico a Padova. Nonostante un modesto aumento del consumo di energia elettrica dell'1%, si è registrato un significativo calo del consumo di gas del 12% nella città. Con la diminuzione dei costi, la spesa annua registrata si è ridotta maggiormente: sull'energia del 23%, passando da 777,40 euro del 2023 ai 594,89 euro del 2024, e sul gas del 18%, passando da 1.359,48 euro del 2023 a 1.109,95 euro del 2024. I dati sono in linea anche considerando la provincia di Padova.

I dati rilevati dall'Osservatorio non sono "omogenei" sul territorio nazionale. In alcuni comuni, infatti, si registra un calo più marcato rispetto allo scorso anno, sia per i consumi che per l'importo della bolletta. L'indagine ha preso in considerare i capoluoghi di regione e alcuni dei principali capoluoghi di provincia in Italia. Qui di seguito, vengono riportati i dati relativi all'energia elettrica, sia per quanto riguarda i consumi che l'importo delle bollette. Se si guarda il Veneto, in generale, Verona e Venezia registrano la diminuzione maggiore dei costi per quanto riguarda la luce (rispettivamente meno 29 e meno 27%), mentre per quanto riguarda il gas, la performance migliore di Padova la ha la sola Venezia, di un punto percentuale. Inoltre, emerge un interessante trend riguardante le forniture di energia elettrica con una potenza impegnata superiore a 3 kW. Ad assorbire la maggior parte degli utenti sono state le forniture da 4,5 kW, passate dal 6,7% al 9,3%, con un incremento di 2,6 punti. Questo suggerisce una maggiore attenzione da parte degli utenti alla gestione dei consumi e una preferenza per forniture più potenti, un fenomeno osservato anche a livello nazionale.

Paolo Benazzi, Responsabile utilities di Segugio.it, commenta: «Se il 2022 è stato l'anno della crisi energetica e il 2023 quello della convalescenza, il 2024 sembra riportare il segmento su spese annue ai valori pre-crisi. Il confronto tra i dati di consumo a livello nazionale e quelli registrati a Padova conferma che la città segue il trend nazionale di riduzione dei costi e dei consumi energetici». In un contesto in cui le famiglie devono fare i conti con molteplici spese, dalla sanità ai beni di prima necessità, la riduzione delle bollette energetiche rappresenta certamente un sollievo per il bilancio familiare dei residenti padovani che riflette anche l'effetto delle politiche volte al risparmio energetico.