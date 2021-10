Bambino rapito, il papà è libero e collabora con la polizia romena

PADOVA - È libero Bogdan Hristache, l'uomo che aveva rapito il figlio di 5 anni martedì scorso a Padova e che è stato fermato ieri notte su un treno assieme al piccolo, a Curtici, snodo ferroviario romeno. Il convoglio era diretto in Ungheria. Secondo le fonti investigative italiane, l'uomo non ha tentato di nascondersi o sottrarsi ai controlli e si è mostrato collaborativo con le forze di polizia romene. I carabinieri stanno verificando ora tutte le informazioni che stanno arrivando in queste ore dal Paese. Il bambino è stato affidato alle cure di un giudice tutelare e si trova in una località protetta.