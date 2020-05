Bimbo di 18 mesi si sporge dalla finestra e cade nel vuoto dal quarto piano: miracolato

PADOVA - Un bimbo cade dal quarto piano, ma è miracolato. Ricoverato d'urgenza all'ospedale, ma non è al momento in pericolo di vita, anche se in gravi condizioni. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e la polizia. Probabilmente il fatto che sia arrivato a terra su un fianco lo ha salvato, come risulta da una prima ricostruzione degli agenti. La tragedia per fortuna è stata solo sfiorata.



Verso le 14.35 la polizia di Stato è intervenuta in via Vergerio dove un bambino togolese, di 18 mesi, era volato accidentalmente dalla finestra del quarto piano di un palazzo. In base alle prime ipotesi il piccolo, utilizzando una sedia a rotelle che era nella stanza della sorella di 19 anni, si è sporto dalla finestra aperta ed è piombato nel vuoto. E' caduto su un fianco, ed è ricoverato in area rossa.



Il bambino era in casa con la mamma, che in quel momento era in cucina, mentre altri figli (la coppia di stranieri con cittadinanza italiana ne ha 5) stavano giocando in altre stanze. Il papà in quel momento era al lavoro.





