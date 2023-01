PADOVA - Torna BeComics a Padova. La manifestazione dedicata alla cultura pop e geek in tutto il Veneto, tra le più attese del Nord Italia, avrà luogo in Fiera il 18 e 19 marzo: il festival internazionale dedicato al mondo del fumetto, dell'intrattenimento geek e dell'universo dei videogiochi volterà il suo sguardo verso Oriente senza perdere di vista l'Occidente. Contaminazioni tra manga, anime, comics, webtoons, esports e videogames, per un'esperienza a tutto tondo. L'atteso appuntamento organizzato da Fandango Club Creators nei padiglioni 7 e 78 sarà aperto entrambi i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Il tema del 2023, East of West, West of East, è stato interpretato dall'artista triestino Mario Alberti, già autore della locandina della precedente edizione, con il suo key visual con Lionesse, l'eroina creata proprio per BeComics! che avanza baldanzosa incontro al pubblico indossando la sua battlesuit decorata con l'emblema della città di Padova, accompagnata da un drago e circondata da volumi manga svolazzanti. «L'immagine è gioiosa e si adatta a una manifestazione dai contenuti adatti a tutte le età - ha dichiarato l'autore - che strizza l'occhio agli appassionati di manga e anime e di cultura orientale in genere».

«Sulla base delle ottime premesse dell'edizione 2022, vogliamo portare a Padova la cultura pop - ha commentato Marco Moretti, amministratore delegato di Fandango Club Creators - riunendo coraggiosamente tutte le anime del mondo geek in un'unica soluzione».

Grandi sorprese

Previste aree tematiche specifiche: il cuore è rappresentato da quella dove gli editori di fumetti e libri di narrativa, di genere e illustrati saranno presenti con i volti più noti del settore in contatto diretto con i loro fan; la cultura dell'immagine troverà spazio anche nell'Artist Alley con mostre a tema comics e manga che riserverà grandi sorprese agli amanti della nona arte. Non mancano i videogiochi a cui è riservata una Gaming Area con console e postazioni dove i visitatori scopriranno nuovi titoli e potranno giocare a quelli più amati; poi ci si potrà sfidare con numerosi giochi da tavolo, di ruolo e di carte. In programma anche talk-show e spettacoli che animeranno il Main Stage, con presentazioni delle novità editoriali, ma anche musica. Punto forte della kermesse sarà il cosplay: sabato ci sarà la Cosplay Battle, una gara ad eliminazione diretta dove il vincitore viene votato a suon di applausi mentre domenica avrà luogo l'Epic Cosplay Contest, una competizione valida per la qualificazione alla Cosplay Italian Cup. Previste anche selezioni trivenete del campionato nazionale K-Pop Dance Fight Fest, supportato da Radio 105 con influencer, modella e speaker Rebecca Staffelli. Sono già disponibili in prevendita i biglietti su www.becomics.it: fino al 17 marzo intero a 16 euro, ridotto 6-10 anni 11 euro e 27 euro abbonamento due giorni; i cosplayer potranno entrare a 13 euro.