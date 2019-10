La basilica del Santo "si converte" al risparmio energetico: nuova illuminazione sostenibile

PADOVA - La basilica di Sant'Antonio, a Padova, ha una nuova luce grazie al progetto di riqualificazione che ha visto la collaborazione di Hera Luce, Comune di Padova e Arpav (Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto).



La Basilica di Sant'Antonio si mostra oggi con una nuova illuminazione che valorizza l'architettura dell'edificio, risparmiando il 64% di energia e abbattendo l'inquinamento luminoso. Il luogo di culto simbolo della città si mostra in una nuova veste completamente sostenibile, grazie al progetto di riqualificazione dell'illuminazione.



Con un intervento molto importante dal punto di vista della sostenibilità ambientale, che ha permesso l'ammodernamento dell'intero impianto di illuminazione della Basilica. I nuovi fari a led, infatti, porteranno ad un risparmio energetico del 63% e all'abbattimento delle emissioni di CO2 di 7,5 tonnellate all'anno, oltre che un decisivo abbattimento dell'inquinamento luminoso.

