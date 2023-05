Banca Patavina, utile a 10 milioni. "Nozze" con Bcc di Verona e Vicenza

PADOVA - Banca Patavina (Gruppo Iccrea) chiude il bilancio 2022 con indicatori di solidità e redditività in crescita. L'utile netto a fine esercizio è di quasi 10 milioni di euro. La raccolta complessiva si mantiene stabile a 2,486 miliardi di euro, gli impieghi si assestano a 1,23 miliardi di euro con nuove erogazioni a famiglie e imprese per oltre 160 milioni di euro, che superano i 180 milioni di euro considerando le operazioni di leasing perfezionate in collaborazione con la capogruppo. Gli indicatori di solvibilità e di solidità patrimoniale migliorano, con il CET1 al 17,07%, il total capital ratio al 19,62% e il Texas ratio al 14,58%. Sono i risultati che l'assemblea dei soci, in programma il 5 maggio al Gran Teatro Geox (ore 15,30) sarà chiamata ad approvare, oltre al rinnovo degli organi di governo della banca. Sul futuro, il presidente di Banca Patavina, Leonardo Toson anticipa che si sta lavorando «ad un progetto di aggregazione con Bcc di Verona e Vicenza in grado di sostenere e di dare slancio al tessuto economico e sociale di un territorio in prospettiva più ampio, tra i più interessanti e dinamici del Paese».

Ultimo aggiornamento: 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA