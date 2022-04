Crisi respiratoria, muore un bambino di 6 anni: era positivo al Covid Il papà: «Il nostro Francesco non ce l'ha fatta, siamo tutti contagiati»

CODEVIGO (PADOVA) - Un bambino di 6 anni, Francesco Pascetta, è morto questa mattina (sabato 30 aprile) a causa di una crisi respiratoria provocata a quanto pare dal Covid. Il bimbo era positivo da alcuni giorni, ma questa mattina non riusciva più a respirare. I genitori hanno chiamato subito l'ospedale: il piccolo è morto durante il trasporto in ambulanza al Pronto Soccorso Pediatrico dell’Azienda Ospedale Università di Padova, nonostante il tentativo disperato del medico di salvarlo.

La chiamata di soccorso è arrivata alla centrale operativa provinciale del 118 veneziano poco prima delle 6 del mattino: raggiunta l’abitazione a Conche di Codevigo i sanitari hanno trovato il bambino senza conoscenza a seguito di una severa crisi respiratoria. Dal 27 aprile, secondo i primi accertamenti, era risultato positivo al Sars-CoV2, a seguito di un tampone effettuato a Chioggia.

Lo strazio della famiglia: «Siamo distrutti - dice Stefano Pascetta, il papà del piccolo - Faranno l'autopsia per capire se è morto per Covid. Siamo tutti positivi e dobbiamo pensare a nostra figlia di 9 mesi. Francesco, il nostro Francesco, non ce l'ha fatta».

Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia per capire meglio il motivo della crisi. Francesco Pascetta avrebbe compiuto 7 anni il prossimo 11 maggio. Oltre ai genitori, papà di Chioggia e mamma di Pellestrina, lascia una sorellina.