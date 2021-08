Svaligia le case dove fa la baby sitter: le trovano un bottino di orologi, anelli e diamanti

PADOVA Vive da anni a Verona, ma è nativa di Padova la 53enne D. R., di professione baby sitter che nelle abitazioni in cui accudiva i bambini avrebbe anche rubato negli ultimi 5 anni gioielli, contanti e orologi per decine di migliaia di euro di valore.

Nel capoluogo scaligero la padovana si era costruita negli anni un'ottima reputazione come babysitter, entrando a servizio di famiglie molto facoltose. Dal 2016 a oggi però le vengono contestati almeno tre furti commessi ai danni dei suoi datori di lavoro.



Le indagini si sono concentrate su di lei dopo una denuncia sporta da una famiglia di Borgo Trento, che tra l'aprile 2020 e marzo scorso ha visto sparire in diversi momenti e inspiegabilmente un totale di 1000 euro in contanti e un Rolex Daytona da 25mila euro. I sospetti della Squadra mobile hanno finito per concentrarsi sulla 53enne, scoprendo che lavorava nelle abitazioni di altre famiglie derubate. A marzo 2016 aveva sottratto un portafoglio Gucci con 150 euro sfilandolo durante una festicciola dalla borsa della madre di un bambino a cui faceva da babysitter. Quattro mesi dopo nello stesso identico modo si era appropriata del portafoglio con 250 euro di un'altra datrice di lavoro.

I colpi però potrebbero essere decine. Quando gli agenti hanno perquisito il suo appartamento vi hanno trovato il Daytona Oyster Perpetual, un Cartier Tank Francaise che può valere fino a 5mila euro e tre orologi Omega ancor più costosi. E poi 11 anelli, molti dei quali con diamante, oltre a un Bulgari modello B.zero1 da circa 3mila euro. Tra i libri in camera da letto aveva poi accuratamente diviso per taglio numerose banconote, per un totale di 2.150 euro. In auto invece aveva diversi mazzi di chiavi, che si sospetta siano doppioni di quelle delle abitazioni in cui lavorava.

La donna è ora sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di firma quotidiano, disposta dal Gip del tribunale scaligero. Fino all'altro ieri la sua fedina penale era immacolata, ma ora proseguono le indagini per chiarire l'esatto numero di furti di cui è responsabile.