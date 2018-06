Ragazzo pestato con le catene dai baby pusher: due presi, uno scappa

PADOVA - Due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati arrestati da una pattuglia delle volanti della Questura di Padova per aver rapinato un giovane. L'intervento degli agenti è stato chiesto, con una telefonata al 113, da un cittadino che stava assistendo, in un parco della città, ad un'aggressione da parte di tre giovani armati di catene ai danni di un ragazzo, steso in terra sanguinante.



All'arrivo sul posto dei poliziotti, i tre ragazzi sono fuggiti, ma gli agenti sono riusciti a bloccarne due, poi identificati: si tratta di un padovano di 16 anni e un colombiano di 17 anni di nazionalità italiana. I due sono stati perquisiti e trovati in possesso di catene di 22 e 28 cm di lunghezza, il 17enne anche di un bilancino di precisione e alcuni involucri di nylon contenuti nello suo zaino.



La vittima, che presentava segni di percosse al volto e al corpo, ha raccontato agli agenti di aver avvicinato i tre ragazzi per acquistare della marijuana, ma di avere preso un pugno in faccia quando ha riferito di aver lasciato il portafoglio nella propria auto. Una volta caduto a terra è stato minacciato di morte dai tre, che agitavano in aria le catene, e poi rapinato delle chiavi dell'auto. I due minorenni sono stati arrestati per rapina e condotti nel carcere minorile di Treviso. Il 16enne, con precedenti per rissa tra compagni di scuola, era stato denunciato lo scorso gennaio perché sorpreso a lanciare sassi dal cavalcavia. Sono attive le ricerche del terzo ragazzo, che è riuscito a fuggire, la cui identità è già nota alla polizia.

