Il talento di Axel Trolese nel concerto a Villa Contarini

Domani sera, giovedì 12, alle 20.45 a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (Pd) concerto per pianoforte (musiche di Albeniz, Chopin, De Falla) con Axel Trolese. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti



Axel, 22 anni, allievo prima di Denis Pascal e poi Benedetto Lupo, diplomato con lode e menzione d’onore a Cremona, ha all’attivo concerti in grandi sale, premi e riconoscimenti prestigiosi: è del 2016 il suo primo disco The Late Debussy. Fra gli impegni più recenti, nel settembre 2019 si è esibito per la Società del Quartetto di Milano nell’ambito della rassegna Pianisti a Casa Verdi. Il programma del concerto, pensato da Trolese, rappresenta un accostamento originale che affianca la musica di Chopin alla Spagna, ad esplorare l’influenza che la musica del polacco ebbe su due dei più rappresentativi compositori spagnoli di fine Ottocento e di inizio Novecento, Isaac Albéniz e Manuel De Falla.

